A 2016-os Forma-1-es világbajnok, Nico Rosberg tehetséggondozásba kezdett, az egykori Williams- és Mercedes-versenyző gokartos versenyzői akadémiát alapított.

A projektet az a Dino Chiesa vezeti, aki annak idején a McLaren-Mercedes felkérésére az ifjú Rosberg és Lewis Hamilton gokartos főnöke is volt.

“A csapatot annak idején kettejük számára hoztuk létre Ron Dennis kérésére, akinek utánpótlásprogramjában ott volt Lewis Hamilton. És benne volt Keke Rosberg is, aki pedig a fia pályáját egyengette. A program három évre szólt volna, de Nico és Lewis olyan jó volt, hogy két év után továbbléptek a gokartozásból. Nico a Forma BMW-be, Lewis a Forma Renault-ba” – idézte fel a gokartos szakember, aki most egykori tanítványával és a Mercedes AMG-csapat főszponzorával, a Petronasszal együttműködésben keresi a jövő sztárjait.

special day for me. launched the Rosberg Young Driver Academy with Dino. Big thx to our partner @Petronasbrands 🙌🏻 hope we can find/support a future champ together pic.twitter.com/aWx1I7Njll

— Nico Rosberg (@nico_rosberg) April 22, 2018