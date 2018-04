A Porsche színeiben 2015-ben a Spában is induló, a Le Mans-i 24 órást pedig meg is nyerő Nico Hülkenberg úgy véli, az 1:41,770-es rekord csak idén augusztus végéig, a Forma-1-es Belga Nagydíjig él majd:

“Azt hiszem, amikor mi odaérünk idén, meg fogjuk dönteni a rekordot, valaki biztosan” – mondta a Renault-versenyző, elárulva, hogy nagyon szívesen kipróbálná a felhergelt LMP1-es Porschét, ám F1-es szerződése miatt ez igen valószínűtlen.

A Toro Rossó-s Brendon Hartley tavalyig a WEC-ben versenyzett a Porschénél. Az új-zélandi nagy eredményként üdvözölte a pályarekordot, ugyanakkor nem volt számára hatalmas meglepetés, mindig is sejtették, hogy sokkal több rejlik az autóban, mint amennyit a szabályok látni engedtek:

“Nagyon jól tudom, hogy milyen korlátokat állítottak a WEC-szabályok az autók lassítására. Szóval bizonyos értelemben mindig is gyanítottuk, hogy sokkal nagyobb teljesítményre is képes az autó, főleg nagyobb fogyasztás mellett. Ott volt a nagy elektromotor is, amit szintén korlátoztak, és úgy tudom, a leszorítóreőt és a DRS hatékonyságát is megnövelték (a rekordhoz). Nagyon szép köridő.”