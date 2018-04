Daniel Ricciardo Red Bull-os szerződése idén lejár, és mivel a Ferrarinál Kimi Räikkönen, a Mercedesnél pedig sem Lewis Hamilton, sem Valtteri Bottas nincs lekötve 2019-re, egyelőre nagy kérdés, hol is köt ki az ausztrál (és a többiek) jövőre.

Az egykori Tyrrell-, Brabham-, McLaren- és Jordan-pilóta, a brit F1-es közvetítések veteránja, Martin Brundle így spekulál a lehetőségekről:

“Nem lesz könnyű döntés Ricciardo számára, feltéve, hogy mindkét lehetőség (a Ferrari és a Mercedes) is nyitott előtte. Ha a Mercedes valódi lehetőség, hogyan illeszkedne be Lewis Hamilton szférájába? Hadd dobjam be ezt a meghökkentő változatot: Hamilton pillanatnyilag nem tűnik valami boldognak, és felteszem, hogy szuper drága lehet a szerződéshosszabbítása. Ha még nem írták alá, vajon nem érné meg jobban a Mercedesnek a négy és fél évvel fiatalabb Ricciardo? Mondjuk a szponzori szerződések akadályt jelenthetnek” – magyarázta az angol a Sky Sportson.

Brundle szerin a Ferrarinál Räikkönen akár maga is utat nyithat Ricciardónak: “Ha Kimi úgy érzi, hogy a Ferrarinál már nem szeretik és sosincs szerencséje, nem csodálkoznék, ha visszavonulna.”

“Vajon lehet-e a Red Bull gyorsabb és biztonságosabb otthona Ricciardónak a Mercedesnél és a Ferrarinál, vagy ott már túlságosan Verstappenre építik a jövőt?”