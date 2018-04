“A helyében én a Ferrarihoz mennék. Jelenleg az övék a legjobb autó, ráadásul azt is tudja, hogy képes megverni Sebastiant” – idézte fel a 2014-es közös Red Bull-os évet, amikor Ricciardo jócskán Vettel előtt végzett.

A kínai futamgyőzelem után Ricciardo maga is elismerte, hogy az ilyen szereplés “biztosan nem ártott” az alkupozíciójának.

Más kérdés, hogy a Ferrarinál valószínűleg burkoltan már Vettel az első számú pilóta, Kimi Räikkönen hiába is olyan versenyképes idén… “Ha megnézzük Kimi versenyeit, nem is értem a taktikát” – mondta a Red Bull-főnök Christian Horner, aki nyilván Ricciardo maradását szeretné.

“Szerintem Daniel jól érzi magát itt, és ha képesek leszünk ezután is olyan autót adni neki, mint ma, akkor miért is menne máshova? Mostanra igazi profivá érett, már két éve csúcsformában van. Megvan a tapasztalata és a tempója is, nagyszerű kombináció. Maxszal összehasonlítva, aki még mindig fiatal és tapasztalatokat gyűjt, ő már a karrierje egy másik szakaszában jár” – magyarázta Horner.

Bár nem titok, hogy a Red Bull pilótaprogramját vezető Helmut Marko kedvence Verstappen, belőle nevelné a következő Vettelt, Sanghaj után az osztrák is lelkesen méltatta Ricciardót:

“Daniel tökéletes volt. Láthatjuk, ki tud előzni és ki nem. Max eltürelmetlenkedte” – mondta az osztrák tévének Marko.