Corriere della Sera: “Ezerfelé szakadt álom. Egyfelől ott van az előrenyomuló Ricciardo, aki a cipőjéből pezsgőzött a dobogón, másfelől pedig a Vettelt szabálytalanul kilökő Max Verstappen. A fiúnak kamillateát kellene tölteni a vizespalackjába.” Gazzetta dello Sport: “Bár piros volt az első sor, a Ferrari elszalasztott egy nagy lehetőséget. Ebben főként Verstappen a hibás, de a boxstratégia sem működött ezúttal.” La Repubblica: “A játék elrontója. Micsoda ostobaság. Verstappen nem tudott felülemelkedni önmagán. A 20 éves holland három futamgyőzelemmel a háta mögött továbbra is a mezőny rossz kölyke. Ezúttal is rászolgált a hírnevére.”

Spanyolország

La Vanguardia: “Ricciardo mindenkinek a szájából kiénekelte a sajtot. A ausztrál kilenc szédítő kör alatt minden nagymenőt megelőzött, és megérdemelten nyert.”

El Mundo: “A gyilkos mosolyú férfi. A 2019-es szerződésére váró Ricciardo nagy üldözőversenyt mutatott be, miközben Verstappen elrontotta Vettel versenyét.”

Marca: “Ferrari-tragédia. Ez lehetett volna Seb nagy napja, minden adott volt sorozatban harmadik futamgyőzelméhez, de egyszerűen semmi sem sikerült.”

AS: “Ricciardo látványos diadalmenete. A Red Bull nagyszerűen taktikázott, igaz, a biztonsági autó is segített.”

Mundo Deportivo: “Amit Kínában láthattunk, tananyagnak kellene lennie minden fiatalnak, aki hivatásos pilóta akar lenni. Ricciardo és Verstappen megmutatta, hogy mit kell, illetve nem szabad tenni a futamgyőzelem érdekében.”

El País: “Ricciardo sikere nagyrészt a Red Bull kiváló stratégiájának köszönhető. A tervet tökétes időzítéssel valósította meg a csapat.”

Svájc

Blick: “Kínai csattanó! Ennél aligha lehet izgalmasabb egy futam. Káosz, párharcok, ütközések, s a végén Ricciardo szenzációs győzelme.”