„A szerencse ellenünk volt az első két futamon, és most is rosszkor jött a safety car” – mondta Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke. „Remek versenyünk volt, a közönség imádta, de a biztonsági autó mindent összekevert. A két Red Bull volt elég merész, hogy kereket cseréljenek, mi azt gondoltuk, a pályán elfoglalt helyezés fontosabb. Rosszul gondoltuk, ők gondolkoztak jól. Megérdemelték a győzelmet.”

A Mercedes is megléphette volna ugyanezt Lewis Hamilton esetében, azonban a csapat stratégái fontosabbnak vélték a pályán elfoglalt aktuális helyezést, mint a frissebb gumi nyújtotta előnyt.

Habár úgy tűnt a futam elején, hogy nem a Red Bull lesz a favorit, végül mégis ők húzták be Daniel Ricciardo vezetésével a Kínai Nagydíjat. Persze ez nem történhetett volna meg a biztonsági autós szakasz nélkül, melyet a két Toro Rosso-pilóta ütközése váltott ki. A Red Bull jól döntött, amikor kihívta a bokszba pilótáit, így időveszteség nélkül kaphattak friss gumikat, így Ricciardo , mint kés a vajon ment keresztül az élmezőnyön.

Olvass tovább

„Utólag visszatekintve, jobb lett volna, ha kiállunk a második lágy keverékért. Azonban senki, még én sem gondoltam a csapatban azt, hogy ez a jó döntés” – mondta Wolff.

Az osztrák szakember nem volt elégedett a hétvégi teljesítményükkel, azonban a történtek ellenére is elégedett stratégáival. „Egész hétvégén nem voltunk elég jók. Azt hittük, a pályapozíció megtartása döntő jelentőségű lesz, még ma reggel is erről beszéltünk. Az első etapban nem is volt előzés.”

„Nagyon jó stratégiai csapatunk van, ez látszik is a Valtteri-féle taktikán, ami remekül működött. Ám sokkal bonyolultabb a helyzet, ha hat győzelemre esélyes autó van 1-2 helyett” – zárta Wolff mondanivalóját.