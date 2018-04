Bottas az utolsó két körre utol is érte a németet, ám valódi támadást az utolsó körön sem kezdeményezett, így végül a 2. helyen ért be.

“Én biztosan megküldtem volna, száz százalék. Ott a lehetőség, így is, úgy is második leszel, még ha túl is szaladsz (az első kanyarban), akkor is második vagy. Utolsó kör, a tét a futamgyőzelem, meg kell próbálni. Meg kell” – magyarázta a késői fékezéses előzések specialistájának számító ausztrál.

“Néztem a futamot, és mondtam magamban, hogy gyerünk, próbáld meg! Gyerünk, gyerünk! Nyilván a nézők is ezt szerették volna látni, de Bottas nem próbálta meg. Talán úgy volt vele, hogy majd a negyedik kanyarban elkapom, de szerintem az első lehetőségnél meg kell próbálni. Ha elfékezi, kiszalad, akkor is a második. Nem akarok tippeket adni neki, de én nem nyugodtam volna bele. Ha a győzelem a tét, egyszerűen nem lehet elfogadni a második helyet. Én legalábbis így vagyok vele.”

Ricciardo Bahreinben már a futam elején kiesett, amikor egyszerűen lekapcsolt alatta az autó, a versenyt aztán a bokszutcából figyelte.