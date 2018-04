Fernando Alonsónak szülővárosa, Ovideo mellett van egy saját múzeuma és gokartpályája, de a McLaren spanyol pilótája most egész más léptékre vált.

A kétszeres F1-világbajnok a hétvégi Kínai Nagydíj előtt bejelentette, hogy az 1,38 milliárd lakosú országban a következő 5 évben 40 gokartpályát építenek a gokartiskolája segítségével, a cél az ázsiai óriás leendő F1-es sztárjának megtalálása és kinevelése.

Big day for the FA Karting School. We will be in China on la long term project to find the Chinese F1 champion of the future.On the next 5 years, 40 race tracks will be build, giving the opportunity to the best talents in the country to follow their dreams. Passion for motorsport pic.twitter.com/Sw16dr4wjm

— Fernando Alonso (@alo_oficial) April 11, 2018