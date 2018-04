Bár a Forma-1 vezetése az idei évtől helyi (autóversenyes kötődésű) gyerekekre cserélte a grid girlöket, nem mindenütt örülnek a változtatásnak. Monacóból és Oroszországból is jelezték már, hogy náluk így vagy úgy akkor is lesznek csajok, most a szocsi főszervező, Szergej Vorobjev egy új interjúban meg is erősítette ezt a szándékot:

“Nem akarunk lemondani a lányokról, a lányok csodálatosak. Mi úgy véljük, hogy a gyerekek autók közelébe vitele csak nehézségekkel jár mind a biztonság, mind az imázs szempontjából. Persze ha találunk megfelelő megközelítést a gyerekek részvételére, akkor persze mehet a dolog” – magyarázta.

“Ugyanakkor viszont igyekszünk kreatív megoldásokat keresni arra, hogy a lányok is az autók mellett maradhassanak. Lehet, hogy sportolók lesznek, vagy az orosz művészeti világ képviselői, mindenesetre nekem az a feladatom, hogy valahogy továbbra a rajtrácsra juttassam a lányokat.”