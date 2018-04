„Kár érte, sok pontot szerezhettünk volna, az autó nagyon jól ment” – mondta csalódottan a fiatalabbik Red Bull-pilóta.

WATCH: Heartbreak for @redbullracing at the #BahrainGP 🇧🇭 😢

Ricciardo = OUT

Verstappen = OUT

VIDEO >> https://t.co/o7mwf3yYsI pic.twitter.com/YNmHXQjmeb

— Formula 1 (@F1) 2018. április 8.