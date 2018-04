Időnként unalmas, más pontokon végtelenül feszült és meglepő futamon győzött idén másodszorra is a ferraris Sebastian Vettel Bahreinben.

A 200. Forma-1-es versenyén induló német egykiállásos stratégiával csinálta végig a Bahreini Nagydíjat, ahogy a Mercedes párosa is, ám mivel a ferraris lágy gumin, míg Valtteri Bottas és Lewis Hamilton a tartósabb közepes keveréken vitte a második etapot, így Bottas az utolsó két körön kis híján levadászta a négyszeres világbajnokot. Hamilton a 3. helyre küzdötte fel magát, amit több kiesés is segített

Relentless pressure from Bottas, but Vettel prevailed 💪

A perfect 50 points for the @ScuderiaFerrari man after two rounds#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Jl0oNDTjuQ

— Formula 1 (@F1) April 8, 2018