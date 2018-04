Olvass tovább

„A verseny nem csak az autók teljesítményéről szól. Az üzemanyag-spórolás, a gumikezelés, a rajt mind-mind beleszámít, és általában jobbak vagyunk vasárnap, mint szombaton. Hátulról nehéz jó versenyt futni, ezért javítanunk kell az autón. Egyébként 10 pont Ausztráliában, 6 itt, az 16. Elégedett vagyok ezzel” – zárta Alonso mondanivalóját.

Bár a McLaren-Renault egyelőre mérsékelten versenyképes, a melbourne-i és a szahíri eredményeket is mások hibáinak, problémáinak, a körülményeknek (is) köszönhetik, a bajnokságban Fernando Alonso az igen előkelő 4. helyen áll Vettel és a Mercedes-pilóták mögött, míg a McLaren a két élcsapat mögött a 3. két forduló után. Alonso maga is kiemelte ezt a közösségi médiában: