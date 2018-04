– Az erőforrásoknak egyszerűbbnek, olcsóbbnak, hangosabbnak és erősebbnek kell lenniük, emellett kevesebb büntetést kell generálniuk – A Forma-1-e erőforrásnak ezután is utcai autós relevanciával bíró hibridnek kell lennie, amelyből az autógyártók egyedi, eredeti változatokat készíthetnek – Az új motorszabályoknak vonzónak kell lenniük az új belépők számára, a partnercsapatoknak pedig a gyáriakéval megegyező teljesítményhez kell jutniuk

A Forma-1 tulajdonosa, a Liberty Media pénteken Bahreinben tájékoztatta a csapatokat a 2021-es reformterveiről. A Liberty a nagyközönségnek is kiadott egy közleményt, de az csak általánosságokban beszélt a jövőt illető elképzelésekről:

Költségek

– Meggyőződésünk, hogy az a döntő, hogyan költjük el a pénzt, nem az, hogy mennyit

– Bár lesznek egységes alkatrészek, az autók közötti különbség alapvető érték marad

– Olyan kiadási plafonra van szükség, amely mellett a Forma-1 a legmodernebb technológiák hasznosításával az autóversenyzés csúcsa maradhat

Bevételek

– A bevételek elosztásának fő kritériuma kell hogy legyen a nagyobb egyenlőség, valamint az, hogy az aktuálisan elért eredmények és sikerek alapján jutalmazzuk a csapatokat

– A Forma-1 egyedi, történelmi értékét ezután is megőrizzük

– A bevételekből a konstruktőrök és a motorgyártók is részesüljenek

Sport- és műszaki szabályok

– Az autókat versenyzésre, előzésre alkalmasabbá kell tenni

– A csúcstechnológia továbbra is alapvető, de a versenyzői képességeknek kell a legfőbb szerepet játszania

– Az autóknak ezután is különbözniük kell egymástól, meg kell maradnia az olyan, a teljesítményt is befolyásoló eltérő tényezőknek, mint az aerodinamika, a felfüggesztés, a motorteljesítmény, ugyanakkor meggyőződésünk, hogy a nézők számára jelentőséggel nem bíró elemeket egységesíteni kell

Irányítás

– A csapatok, az FIA és a Forma-1 (menedzsmentje) között egyszerű, áramvonalas struktúrát kell létrehozni.

A tájékoztató végén a csapatok képviselőinek kiosztott brosúrákban azért már konkrétumok is szerepeltek, a kiadási plafont például évi 150 millió dollárban határozná meg a Liberty úgy, hogy ebbe a keretbe nem számítanának bele a versenyzői és felső vezetői fizetések és a marketingköltségek.

A Liberty szerint az átalakítandó pénzelosztás mellett minden csapat képes lehetne fenntarthatóan működni, és elég lenne évi 30 millió dollárnyi szponzori támogatást összeszedni.

Ami a Ferrari jelenleg évi 100 millió dolláros részvételi bónuszát illeti, ahhoz a Liberty is óvatosan nyúlna: a maranellói csapat 2021-től évi 50 millióra számíthatna ilyen címen. A sportágban szereplő minden motorgyártó – akár van gyári csapata, akár nincs – évi 10 millió dollárt kapna az F1 bevételeiből.