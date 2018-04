“Személyes sértésnek veszem, hogy egyesek azzal vádolnak, hogy le akarom butítani a Forma-1-et, hiszen tisztában vagyunk vele, hogy ha megmérgezzük a sportág lényegét, akkor a pénzügyeinek is ártunk” – mondta a schumacheri aranykorban a Ferrari technikai főnökeként dolgozó szakember.

“De az élcsapatok ma kétszer-háromszor annyit költenek, mint öt-hat évvel ezelőtt, mégsem mondaná senki azt, hogy öt-hat éve buta volt a Forma-1. Itt a mértékről van szó. Rá kell ébresztenünk az élcsapatokat arra, hogy ahhoz, hogy a jövőben is megmaradjon a sportág, új alapokra kell helyeznünk a csapatok bevételeit és ki kell tágítanunk a technikai kísérletezés terét, hogy izgalmasabbá válhasson a verseny” – magyarázta az angol.

Marchionne kemény ellenfél lesz

Brawn kiemelte, hogy a szabályalkotást, a reformok kidolgozását elsősorban a politikai érdekellentétek, a hatalmi harc nehezíti:

“Mindig vannak érdekellentétek, sosem egyszerű műszaki kérdés a ilyesmi, ott a politikai kérdés is, hogy milyen legyen az F1 irányítása a jövőben. Azaz milyen szerepet játsszanak a csapatok, milyen szerepet játsszunk mi (a Liberty), milyen szerepet játsszon az FIA? Ez egy kényes téma. A csapatok bevételei szintén kényes téma. Az általam teljes mértékben támogatott kiadási plafon szintén az. Ha van három-négy ilyen erősen vitatott kérdés, az a többi témát is átpolitizálja. Ami első pillantásra sima műszaki kérdésnek, célnak tűnhet, az is elakadhat, mert a csapatok bizonyos más kérdésekre érzékenyek, ezért nem akarnak együttműködni.”

“Azért általánosságban azt mondhatom, hogy a műszaki oldalt tekintve nagyjából bírjuk a csapatok támogatását. Ők is tudják, hogy 2021-re szóló megoldásokról van szó, így rövid távon nem kerülhetnek hátrányba, a jövőn pedig közösen kell dolgoznunk.”