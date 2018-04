“Annyit tudok, hogy a Liberty Mediánál most ugyanazok a szerződések vannak, mint az én időmben. Nem sok minden változott a sport- és a műszaki szabályok terén – ami meglepő, mert a legfőbb probléma az, hogy sürgősen izgalmas futamokra lenne szükség.”

A 87 éves angol most a német Die Weltnek adott interjút, amelyben a Mercedes dominanciája és a Liberty ezzel kapcsolatos tehetetlensége miatt panaszkodott:

A Forma-1 új tulajdonosa, az amerikai Liberty Media legelső lépése volt, hogy tavaly januári beszállásuk pillanatában félreállították a sportágat évtizedekig mindenes diktátorként irányító Bernie Ecclestone-t, aki ezt nagyon nem vette jó néven, azóta újra és újra igyekszik megingatni a Liberty iránti bizalmat, folyamatosan kritizálja az intézkedéseiket, és azt is, ha ezt vagy azt nem lépnek meg, nem intéznek el.

“Nagy tisztelője vagyok a Mercedesnek, le a kalappal a teljesítményük előtt, de egyszerűen túl sokat nyernek. Ha valamelyik élcsapatnak, mondjuk a Red Bullnak is eladnák a motorjukat, sokkal izgalmasabb versenyek lennének, talán más is lehetne világbajnok. Nem lenne ez a totális uralom, ami szerintem a Mercedesnek is jobb lenne.”

A Renault és a Red Bull erősen lobbizik a motorteljesítmények kiegyenlítéséért, Ecclestone is támogatja ezt. A kérdésre, hogy mit kellene tennie a Libertynek, így felelt:

“A motorokat illetően bizonyos szintű esélyegyenlőséget kellene, sőt, kell teremteniük a csapatok között. A gyártóknak be kell látniuk, hogy szükség van erre a sport vonzóbbá tételéhez. A közönségnek nem szabadna minden egyes futam előtt előre tudnia, hogy ki fog győzni.”

Ecclestone-t a Liberty vezetéséről is megkérdezték, az angol kisember pedig az oszd meg és uralkodj elvén azt kezdte pedzegetni, hogy a sportszakmai vezető, Ross Brawn valójában a vezérigazgató Chase Carey székébe szeretne beülni:

“Vannak olyan pletykák, hogy Ross akarta az eltávolításomat. Ha így van, akkor most örülhet, ahogy egy szép napon annak is örül majd, amikor kitúrja Chase Carey-t.”

A kérdésre, hogy egy ilyen hatalmi harcban ki maradna végül az F1 élén, Ecclestone határozottan felelt:

“Ross. Chase nem akar Angliában élni, és ez igaz Seanra (Bratches, marketingért felelős főnök a szerk.) is. Ők amerikaiak, másképp állnak az élethez. Ross viszont Angliában akar élni, a Forma-1 Szilícium-völgyében. És még ha az USA-ba is költöztetik az FOM-et, ahogy sejtem, Ross akkor is Angliából fogja irányítani az F1-et, ő lesz a nagyfőnök. Ross nem azért jött vissza a nyugdíjból, hogy az amerikaiak cselédje legyen.”