Daniel Ricciardo Red Bull-os szerződése 2018-ban lejár, mivel a Mercedesnél és a Ferrarinál is lehet üresedés 2019re – a két finn, Valtteri Bottas és Kimi Räikkönen szerződései is csak az év végéig szólnak – az ausztrál alaposan meg akarja fontolni, hogyan tovább, mi lehet a legjobb opció a jövőre nézve.

A Forma-1-es Ausztrál Nagydíj hétvégéjén a mercedeses Lewis Hamilton arra figyelmeztette Ricciardót, hogy legyen óvatos, a keresgélés, mérlegelés közben ne idegenítse el magától jelenlegi munkaadóját, mert azzal többszörösen is rosszul járhat. Úgy tűnik, erre nagyon tudatosan figyel is az ausztrál:

“Ha több lehetőségem is van – most először van ilyen, ezért nagyon izgalmas –, szeretném illően intézni a dolgokat. Nem szeretnék tiszteletlen lenni, nem szeretnék rosszat mondani senkire. Lehet, hogy csapatot váltok, de olyat biztos nem fogok mondani, hogy azért, mert ezek a srácok ilyenek meg olyanok. Bármi is legyen végül, a Red Bull nagyon sokat tett értem, nem lenne helyes, ha bármilyen formában is rosszat mondanék róluk” – mondta a Motorsport.comnak.