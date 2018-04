“Leginkább Robert fogja fejleszteni az autót, és lehetséges, hogy szándékosan nehezen vezethetővé teszi a másik két pilóta számára. Az az álma, hogy versenyezzen és ne csak tartalékos legyen, szóval én nem zárnám ki ezt a lehetőséget. Az ő helyében én is ezt tenném” – állította a kanadai.

Az orosz SportFM megkérdezte Szirotkin véleményét a vádról, a pilóta pedig kiállt Kubica mellett:

“Műszaki szempontból lehetséges a dolog, de ismerem Robertet, jó srác, emberileg nem lenne képes ilyesmire” – mondta az orosz.

“Emellett a fejlesztési munka során az ember nem kizárólag önmagának próbálja jobbá tenni az autót. Még ha valaki ezt is akarná, nem lenne könnyű véghezvinni. A csapat is tízszer meggondolja, hogy kell-e ilyen vagy olyan módosítás, hogy valóban javul-e tőle a teljesítmény” – magyarázta Szirotkin, aki maga is mérnöki diplomával rendelkezik, ráadásul szakdolgozatát a versenyautók beállításairól írta.