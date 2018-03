Mivel a Mercedesnél Valtteri Bottas, a Ferrarinál Kimi Räikkönen, a Red Bullnál pedig Daniel Riccardo szerződése is lejár 2018-ban, az élcsapatoknál pilótacserék következhetnek.

Ha a Mercedes úgy dönt, inkább Ricciardóval, vagy épp a Force Indiánál tanuló Esteban Oconnal szeretné folytatni, a csapathoz tavaly szerződtetett Bottasnak új helyet kell keresnie – miért is ne a Ferrarinál, ahova már 2015 nyarán is csábítgatták Räikkönen helyére? Bottas régi szponzora, a Finnország egyik leggazdagabb embereként ismert Antti Aarnio-Wihuri nem zárja ki ezt:

“Valószínűnek tartom, hogy Valtteri a Mercedesnél folytatja majd, de a Forma-1-ben bármi lehetséges” – mondta.

“Szerintem Räikkönen ideje lejár. Tavaly is láttuk már, hogy hullámzik a teljesítménye. Talán már nem is olyan motivált. Valtteri ferraris igazolása továbbra is simán lehetséges. Persze minden F1-es pilóta arról álmodik, hogy egy napon a Ferrarinál vezessen” – folytatta a finn milliárdos.