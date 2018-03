Egy amerikai űrhajós, Drew Feustel nagy F1-rajongó, így bár a múlt hét szerdán már a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén kezdte meg hat hónapos küldetését, internetes streamen követte a szezonnyitót. Ez sem semmi, de az már igazán extra, hogy a rajtot nem az interneten, hanem “szabad szemmel” figyelte, ugyanis az Ausztrál Nagydíj kezdetekor épp Melbourne felett haladtak el – íme a fényképes bizonyíték!

Watching #MelbourneGP @F1 on @Space_Station. Even flew over at the start of the race and snapped a picture! Congratulations to Ferrari on the first win of the season. #RacetoSpace pic.twitter.com/3eTyptzPzw

— A.J. (Drew) Feustel (@Astro_Feustel) March 26, 2018