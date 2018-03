A Ferrari ugyan kettős dobogót ünnepelhetett a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon, de míg a győztes Sebastian Vettel érthetően nagyon örült, a futam elején a 2. helyen haladó Kimi Räikkönen a dobogón nem volt túl elégedett a 3. hellyel. Vettel pezsgőlocsolási próbálkozását egy laza kézmozdulattal tiltotta le.

Don't even think about it, Seb 😂 🍾#AusGP #F1 pic.twitter.com/Ja65BypHyO

— Formula 1 (@F1) March 25, 2018