Olvass tovább

A finn pilóta szombaton az időmérő utolsó szakaszának elején törte össze az autót, amelyben sebességváltót kellett cserélni, ezért a 15. helyre csúszott vissza, ráadásul a csapat elővigyázatosságból a vezérlőelektronikát és a energiatárolót is kicserélte az erőforrásban, így ha bármelyikből újabbak kell beszerelni, újabb büntetések várnak rá, hiszen 2018-ban ezekből már csak kettő-kettő áll rendelkezésre a teljes idényre.

A mezőny két újonca, az Alfa Romeo Sauber-es Charles Leclerc és a williamses Szergej Szirotkin a 18-19. helyről vághatott neki legelső Forma-1-es futamának.

Az első tízből a többség az ultralágy gumival vágott neki a futamnak, ám Verstappen és Ricciardo a szuperlágyon kvalifikált, Bottas az ultralággyal kezdett a 15. helyről.

Rajt/1. kör: A lámpák kialvásakor Hamilton megőrizte a vezető helyet, hátrébb viszont Magnussen elvette a 4. pozíciót Verstappentől. A kör végén a Toro Rossó-s Brendon Hartley a legkeményebb, lágy keverékű gumikat vett fel.

3. kör: A top10 sorrendje: Hamilton, Räikkönen, Vettel, Magnussen, Verstappen, Grosjean, Hülkenberg, Ricciardo, Sainz, Alonso.

LAP 4/58 Verstappen desperately searches for a way past Magnussen in P4 👀#AusGP #F1 pic.twitter.com/tewbTd3f0e — Formula 1 (@F1) March 25, 2018

5. kör: Verstappen folyamatosan próbálkozott Magnussen visszaelőzésével, sikertelenül, Ricciardo viszont elvette a 7. helyet Hülkenbergtől. Szirotkin fékhibával kiállt a versenyből.

7. kör: Az Alfa Romeo Sauber-es Marcus Ericsson a kormányszervó hibája miatt kiállt a bokszba.

9. kör: Bottas a Force Indiá-s Esteban Ocon megelőzésével fellépett a 13. helyre.

10. kör: Magnussen üldözése közben Verstappen az első kanyarban megpördült, a negyedikről a 8. helyre esett vissza. “Most már legyünk észnél, vigyázz a gumikra!” – mondták neki a bokszutcából.

LAP 10/58 Max spins in pursuit of Magnussen and drops to P8 😬#AusGP #F1 pic.twitter.com/3XcEiY2Y4t — Formula 1 (@F1) March 25, 2018

15. kör: A Toro Rosso Hondá-s Pierre Gasly füstölő autóval, műszaki hibával állt ki a bokszba.

19. kör: Räikkönen lágy gumikra váltott, a 3. helyre tért vissza. Hamiltont azonnal kihívták.

LAP 19/58 Kimi blinks first out of the leaders and pits, emerging P3…#AusGP #F1 pic.twitter.com/7KUW220phY — Formula 1 (@F1) March 25, 2018

20. kör: Hamilton is kiment új gumikért, ő is lágyakat vett fel. Vettel kint maradt, átvette a vezetést.

23. kör: Max Verstappen is lágyakra cserélt, a 14. helyre esett vissza. Carlos Sainz kicsúszott, Alonso átvette tőle a 7. helyet. Magnussen és Sainz is megjárta a bokszot, ám a dán pilóta kénytelen volt félrehúzódni a pályán.

26. kör: Grosjean is kereket cserélt, majd a pályára visszatérve ő is leállt a pályán. Katasztrófa a Haasnál, óriási pontszerzés úszott el. Virtuális biztonsági autó, sokan kereket cseréltek, köztük Bottas és a vezető Vettel is.

LAP 26/58 Surely not! Grosjean in the second Haas also pulls over! A double-points finish quickly sours, and both cars are out#AusGP #F1 pic.twitter.com/WLMTfEgO6P — Formula 1 (@F1) March 25, 2018

27. kör: Vettel Hamilton elé tért vissza a pályára, Ricciardo is kereket cserélt, lágyakat kapott.

28. kör: Beküldték a valódi biztonsági autó. A top10 sorrendje a safety car mögött: Vettel, Hamilton, Räikkönen, Ricciardo, Verstappen, Alonso, Hülkenberg, Vandoorne, Bottas, Sainz.

30. kör: Verstappen korábban sárga zászló alatt előzte Alonsót, a holland a biztonsági autó mögött visszaengedte a spanyolt maga elé.

31/32. kör: A safety car elengedte a mezőnyt, Hülkenberg támadni kezdte Verstappent, de pozíciócsere nem történt.