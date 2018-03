Pénteken utolsó téli tesztnapjuknak vágtak neki a Forma-1-esek Barcelonában, és ahogy csütörtökön, úgy a nem hivatalos ebédszünet idején ma is a Ferrari volt a leggyorsabb, Kimi Räikkönen gyakorlatilag megfutotta Sebastian Vettel pályarekordját, négy századdal volt csak lassabb a németnél (1:17,221).

He's improved to a 1:17.221, achingly close to that unofficial lap record 👀 #F1 #F1Testing pic.twitter.com/yGguEyRinH

As we approach non-lunchtime, Kimi sits atop the lap times

A Ferrari finnje pontosan egy versenytávot futott 13 óráig, ezzel jócskán elmaradt a Toro Rosso és a Mercedes 90 feletti számától, persze ez nem jelent túl sokat.

Az már inkább, hogy a McLaren csak 7 körig jutott péntek délelőtt, Fernando Alonso ugyanott, ugyanúgy állt félre a 7-es kanyarban, mint szerdán, majd újabb motorcsere jött a garázsban.

Charles Leclerc's smokey Sauber, which brought out Friday's second red flag

Testing is all about finding the limit in new machinery

The team are optimistic of further running later today 🤞#F1 #F1Testing pic.twitter.com/gmQWeTMvzp

— Formula 1 (@F1) March 9, 2018