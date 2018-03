“Szombaton, miután a mexikói verseny előtt tesztelhettem egy Forma-E-autót, több újságíróval is beszéltem az élményről.

Ahogy a Vezess is megírta, a korábbi, igen gyenge autóversenyzői teljesítménye ellenére a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) nők a motorsportban bizottságának tagjává választott Carmen Jorda nemrég arról beszélt , hogy a Forma-1 helyett a fizikailag kevésbé megterhelő Forma-E-t ajánlaná a női pilótáknak.

Olvass tovább

Arra is utaltam, hogy a nők számára létezhet fizikai akadály az F1-ben – ez a dolog komoly vitákat kavart az elmúlt években, amelyben megszólalt több prominens nő is a motorsportból. Szeretnék köszönetet mondani a versenyzőtársaknak, amiért megosztották a véleményüket, amit tiszteletben is tartok! Sajnálom, ha úgy tűnt fel, hogy minden nő nevében beszélek és ezzel zavart keltettem, mert csak a saját tapasztalataimról nyilatkoztam.

Sosem állt szándékomban más nőket eltántorítani az autóversenyzés csúcskategóriájától, sosem akartam azt állítani, hogy fizikailag nem lennének képesek rá. Pusztán arra a konkrét kérdésre válaszoltam, hogy vajon könnyebb-e a nőknek a Forma-E.

Az FIA nők a motorsportban bizottságának tagjaként elkötelezett vagyok az iránt, hogy még több nőt ösztönözzünk a részvételre akár a pályán, akár azon kívül, és ünnepeljük azokat, akik már szép eredményeket értek el.

Ebből következően szeretnék is gratulálni Tatiana Calderonnak, akit tegnap neveztek ki a Sauber tesztpilótájává! Bízom benne, hogy ő lehet az a nő, aki 41 év után újra Forma-1-es versenyen áll majd rajthoz, a legjobbakat kívánom neki!

A motorsportban szereplő összes nőnek boldog nőnapot kívánok holnapra!”