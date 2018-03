A Sauber tavaly szerződtette pilótanevelő programjába a kolumbiai Tatiana Calderont, aki fejlesztői, szimulátoros feladatokat végzett. Munkájával olyan elégedett volt a svájci csapat, hogy az idei évre hivatalos tesztpilótává léptették elő a 24 éves versenyzőnőt.

A tavalyi év után idén is a GP3-ban versenyző 24 éves pilóta a gyári feladatok mellett a versenyhétvégén is ott lesz a csapatnál, ugyanakkor Forma-1-es vezetési lehetőségről most esett szó a bejelentésben.

Az F1-ben az elmúlt években több pilótanő is megfordult: a Marussiánál az első F1-es tesztjén súlyos balesetet szenvedő, majd sérülései szövődményeibe belehaló Maria De Villota, a Lotusnál “fejlesztőként” alkalmazott Carmen Jorda, a Saubernél három évvel ezelőtt privát teszten is vezető Simona De Silvestro, valamint a legmesszebbre jutó Susie Wolff, aki a Williamsnél hivatalos teszten és szabadedzésen is vezetett, 2016. végi visszavonulása előtt.