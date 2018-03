A Forma-1 tulajdonosa, az amerikai Liberty Media a 2018-as idényre átalakítja a közvetítéseket, új kameraállások, új grafikák jönnek, és ahogy most kiderült, új zenét is kap a száguldó cirkusz.

A Liberty egy hollywoodi zeneszerzőt kért fel a munkára, Brian Tylert, aki az elmúlt években egyebek mellett olyan filmek zenéit szállította, mint a Halálos iramban-széria öt része, a a Feláldozhatók darabjai, a Tini nindzsa teknőcök, a Vasember 3., a Thor: Sötét világ és a Bosszúállók: Ultron kora.

A hírt maga Tyler osztotta meg a Twitteren. “Micsoda megtiszteltetés, hogy engem választottak a Forma-1 zenéének megkomponálására! Egy álmom vált valóra ezzel, ugyanis hatalmas F1-rajongó vagyok! F1, köszönöm!” – írta.

What an honor to be chosen to compose the Formula 1 theme! This is a life long dream come true as I am a massive #formula1 fan. Thank you #F1! pic.twitter.com/3NL2DAfLEH

