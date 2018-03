Bár a 2018-as idény is rekordhosszú, 21 futamos, a Forma-1 tulajdonosa, az amerikai Liberty Media akár 25 fordulósra is bővítené azt. Jövőre akár három új helyszín is érkezhet.

A Liberty számára kiemelt fontosságú az amerikai piac meghódítása, ennek része lehet a második USA-beli futam tető alá hozása, ez – a korábbi hírekkel egybevágóan – a floridai Miaimiban valósulhat meg, írja a német Auto Motor und Sport.

A lap második belépőként Vietnamot, még pontosabban Hanoit említi – a délkelet-ázsiai országot a múlt hétvégén Bernie Ecclestone is felhozta –, ott és Miamiban is utcai versenyt terveznek. Vietnamban már kijelölték a bő 5 kilométeres pálya nyomvonalát, amit az FIA el is fogadott, míg Miamiban március végén tart szemlét a felügyelőszervezet az oda tervezett pályán.

A harmadik lehetséges belépő, pontosabban ebben az esetben visszatérő Argentína lehet, Buenos Airesben a Forma-1-es Argentin Nagydíjnak már korábban is otthont adó Autodromo Juan Carlos Oscar Alfredo Gálvez pályára, annak is az F1-ben 1973 és ’81 között használt 15-ös számú nyomvonalára várják vissza a száguldó cirkuszt, ám az FIA jelentős felújítást várna el az engedélyezés előtt, így a pénzügyek még megakadályozhatják a verseny újjáélesztését.