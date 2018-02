Már tavaly ősszel, a McLaren és a Toro Rosso motorszállító-cseréje idején felröppent, hogy a Renault 2018 végén a Red Bull Racinget is elhagyja, az energiaital-gyártó részéről pedig nem is titkolják, hogy mérlegelni fogják, hogy a nagycsapat is a Hondára álljon át, legutóbb hétfőn mondta Christian Horner csapatfőnök, hogy egyelőre minden nyitott 2019-re, több lehetőségük is van.

A francia gyártó határidőt adott a Red Bullnak a döntésre:

“Nem fogunk örökké várni. Tudom, hogy mire gondol Christian (Horner, Red Bull-csapatfőnök), amikor azt mondja, több lehetőségük is van. És igaza van, teljesen igaza van. Hozzá hasonlóan én is el tudom olvasni a szerződéseket, és nekünk a sportágat kell szolgálnunk, nem a Red Bullt, de a legfőbb dolog a tervezés. A Red Bull határidőt kap, hogy eldöntse, mit szeretne a jövőben” – mondta a Renault F1-es főnöke, Cyril Abiteboul.