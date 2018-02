A Force India igen sokáig húzta, de ma végre megerősítették a 2018-as modell, a VJM11-es bemutatásának időpontját: az új autóról a barcelonai teszt első napjának reggelén, 8 órakor kerül le a lepel. A napokban felröppent, hogy egy brit energiaital-gyártó megvenné a csapatot, erre is reagált a silverstone-i alakulat:

“A Force India eladásáról szóló nemrég megjelent spekulációkat illetően a tulajdonosok szeretnék tisztázni, hogy semmilyen befektetői ajánlatot nem mérlegelnek. A csapat a jövő héten kezdődő tesztelésre koncentrál, a 2018-as autót is akkor, február 26-án, Barcelonában mutatjuk be” – írták egy közleményben.

SET YOUR ALARM CLOCKS – it's nearly time to discover the VJM11!

Our 2018 car will be presented in Barcelona on Monday 26th of February. Sergio Perez and Esteban Ocon will pull the covers off the VJM11 in the pit lane at 8:00am local time.

Watch this space! pic.twitter.com/ETdliTxIx2

— Sahara Force India (@ForceIndiaF1) February 22, 2018