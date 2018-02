“Mindannyiunk számára különleges most itt állni. Alig várjuk, hogy kimenjünk a pályára és meglássuk, hogyan teljesít, hogyan viselkedik az autó. Úgy gondolom, hogy ez a modell jelentős előrelépés a tavalyihoz képest, szóval meglátjuk! Mindannyian erre vagyunk kíváncsiak” – kezdte Vettel.

A Mercedes silverstone-i bemutatója után a Ferrari is leleplezte 2018-as autóját, az SF-71H-t Maranellóban.

“Az biztos, hogy az autóba fektetett munka, a részletekre fordított figyelem lenyűgöző. Az igazi varázslat a látható felszín alatt van, de minden egyes kis részlet, minden apróság számít. Nagyon jó, hogy itt az egész csapat. Sok óra, sok munka került az új projektbe, és nem is csak télen, hanem már egészen korán a múlt idényben. Azt hiszem, most már arra várnak, hogy mi megmondjuk, milyen is lett!” – mondta a német az autó mellett állva.

“A glória más, de hogy őszinte legyek, tavaly teszteltük már és nem volt nagy különbség. Az autó szép, és általában ha szép, akkor gyors is. A cél mindig az, hogy még gyorsabbak legyünk. Az autó kiváló, a jövő héten pedig többet is tudunk majd arról, mennyi munkát igényel még” – mondta a bemutatón a nyolcadik ferraris évét kezdő Räikkönen.