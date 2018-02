A Toro Rosso-Honda ugyan hivatalosan csak a jövő heti barcelonai teszt első napjának reggelén leplezi le 2018-as autóját, de a kisebbik Red Bull-csapat már ma pályára küldte az STR13-ast egy filmezési nap keretében.

A faenzai alakulat aztán úgy volt vele, hogy mivel szinte elkerülhetetlen lesz a lesifotósok munkájának felszínre kerülése, késő délután kiadott egy saját fényképet az autóról. Íme a Toro Rosso-Honda STR13-as:

