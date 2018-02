A Forma-1-ben hosszú ideje a Nemzetközi Antidopping Szövetség (WADA) sztenderdjei érvényesülnek, a versenyzőknek a szervezet előírásaink kell megfelelniük a szúrópróbaszerű teszteken.

Mivel a téli időszak az F1-esek számára a kemény edzésről, az izomépítésről is szól, nem csoda, hogy mostanában több versenyzőhöz is bekopogtattak, bekopogtatnak majd az ellenőrök, a napokban eddig ketten adtak hírt ilyesmiről.

Hétfőn a haasos Romain Grosjean twittelt WADA-s ellenőrzésről: “Nincs is jobb, mint reggel 6-kor doppingellenőrzéssel kezdeni a napot.”

Nothing better than an anti-doping test at 6am to start your day… 🤣🤣🤣

