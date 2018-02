A hétvégén a szaúd-arábiai Rijádban rendezték meg a Race of Champions gálaverseny 29. kiadását.

A hagyomány szerint az első napon a nemzetek kupája zajlott, amelyen 2007 óta nyolcadszorra, ám első ízben Sebastian Vettel nélkül újra Németország győzött, a háromszoros Le Mans-győztes, kétszeres WEC-világbajnok Timo Bernhard és a többszörös Porsche Szuperkupa-bajnok, 2017-es DTM-bajnok René Rast párosával.

Bár a mezőnyben idén egyetlen aktív Forma-1-es pilóta sem szerepelt – a legközelebbi a McLaren-tartalékos Lando Norris volt -, a szombati egyéni versenyen azért egy korábbi F1-es, az 1994 és 2008 között a Williamsnél, a McLarennél és a Red Bullnál vezető David Coulthard diadalmaskodott.

A 46 éves skót a kieséses szakaszban előbb az Indycar-bajnok és Indy 500-győztes Ryan Hunter-Reayt, majd a Le Mans-legenda Tom Kristensent, végül a rali- és ralikrossz-világbajnok Petter Solberget győzte le, hogy a 2014-es trinidadi diadal után másodszor is megszerezze a bajnokok bajnoka címet.

.@therealdcf1 on his #ROCRiyadh win: "I'm as surprised as you are!" pic.twitter.com/c5lgq1ovZ8

— #ROCRiyadh (@RaceOfChampions) February 3, 2018