A Forma-1 fejesei a héten bejelentették, hogy a 2018-as idénytől nem látunk több grid girlt a sportágban, ugyanis a modellek-hoszteszek alkalmazása idejétmúlt, nem illik a brand által képviselni kívánt értékekhez.

Míg egyesek progresszív lépésként ünneplik az újítást, kritikából is bőven kijut a Liberty Mediának. A Mercedes csapatelnöke, Niki Lauda is a bírálók táborát erősíti, szerinte “teljesen érthetetlen” a grid girlök száműzése:

“Hogy lehetnek ennyire hülyék? A nők mára emancipálódtak, nagyon is jól megvannak. Ez a döntés így igazából épp nőellenes” – mondta az osztrák Der Standardnak.

“Szerintem nagy kár volt kidobni egy ilyen hagyományt, ez a Forma-1-nek, és mindenek előtt a nőknek is árt.”

Lauda reméli, hogy még vissza lehet csinálni a dolgot, ötlete is van a megoldásra: “Én nem bánnám például, hogy fiúkat is bevessenek a lányok mellett. Miért is ne?”

“Én inkább bátorítanám a nőket, nem elnyomnám őket. De most megint az történt, hogy a férfiak döntöttek valamiről a nők feje felett.”