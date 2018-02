A Forma-1 vezetése szerdán bejelentette, hogy a 2018-as idénytől a versenyhétvégéken nem lesznek ott az elmúlt évtizedekben megszokott grid girlök, az idejétmúlt szokás ugyanis nem illik a brand szellemiségéhez.

A modellek, reklámhölgyek az 1970-es években tűntek fel a motorsportban, a Forma-1-ben Bernie Ecclestone “uralkodása” elején, a 80-as években vált szokássá a grid girlök alkalmazása. A sportág éléről egy évvel ezelőtt eltávolított angol üzletember természetesen nem is ért egyet a lépéssel:

“Kicsit prűd az ország mostanában. Meg kellene tartani a grid girlöket, mert a versenyzők is szeretik őket, a nézők is szeretik őket, senkit nem zavar a dolog. A lányok és hozzátartoztak a show-hoz, a látványhoz” – idézte a The Sun Ecclestone-t.

“Nem értem, miért találja bárki is sértőnek, hogy egy csinos lány áll a rajtszámmal a pilóta előtt. Szépen fel vannak öltöztetve. Szerintem a Rolex és a Heineken nem is fogadna el illetlen külsejű lányokat” – tette hozzá a 87 éves angol.