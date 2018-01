A megbeszélésen két javaslat került szembe egymással: míg a Mercedes az aktív felfüggesztések mellett érvelt, egy másik ötlet arról szólt, hogy a lehető legegyszerűbb futóművekhez kellene visszatérni lengéscsillapítókkal és rugókkal.

Ez nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen lenne a Forma-1-gyel, de az aktív felfüggesztésekért sem lelkesedik mindenki. A hírek szerint a Ferrari például ellenzi az elképzelést.

Aktív felfüggesztéseket utoljára 1993-ban használtak az F1-ben, de tavaly is meggyanúsítottak néhány csapatot azzal, hogy trükkös rendszereket használnak a hasmagasság kanyarokban való megváltoztatására. Különösen a Red Bull volt célkeresztben, gyorsan tisztázták is, hogy ezeket a trükköket az idén már nem lehet használni.

A Mercedes szerint az aktív felfüggesztéssel csökkenteni lehetne a költségeket. “Egyszer kell kifejleszteni a rendszert, és aztán be lehetne fagyasztani” – mondta a Mercedes egyik mérnöke az Auto, Motor und Sportnak.

“Több millió eurót lehetne ezzel megspórolni, megszűnnének a szürke zónák, amiket most mindenki keresgél. Az FIA számára is egyszerűbb lenne felügyelni a területet, sőt még az előzésekben is segítene: lehetne úgy programozni, hogy minimalizáljuk az autók mögötti turbulencia hatását.”