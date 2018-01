“Szeretnék köszönetet mondani Fernando Alonsónak, amiért a Toyotát választotta partneréül a Le Mans-i álma valóra váltásához! Borzasztóan izgalmas, hogy Fernando, aki annyi futamot végigcsatázott már és olyan dolgokat tapasztalt meg, amiket a csapatunkból eddig senki, a Toyotánál fog versenyezni. Hiszem, hogy Fernandóval a volánnál csak még jobb lesz a csapat és az autó” – mondta az elnök, Tojoda Akio.

“Izgatottan várom, hogy első ízben nekivághassak a Le Mans-i 24 órásnak! Régóta figyelemmel követem a versenyt, mindig is szerettem volna indulni rajta. A hosszútávú versenyzés egészen más, mint a formaautózás, izgalmas kihívás lesz. Alig várom a Sebastiennel és Kazukival közös munkát és a tőlük való tanulást, hiszen mindketten tapasztalt hosszútávú versenyzők. Komoly tanulás vár rám, de készen állok a kihívásra, alig várom, hogy nekilássak!” – mondta Alonso, aki első ízben a májusi spái fordulón áll rajthoz a WEC-ben.

A spanyol a múlt hétvégén vett részt első hosszútávú versenyén, a daytonai 24 óráson mclarenes főnöke, Zak Brown United Autosports csapatánál vezetett, ám az LMP2-es Ligier műszaki problémái miatt csak tapasztalatokat szerezett, jó eredményt nem.

Alonso tavalyi toyotás tesztje

