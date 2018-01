Jelenleg tíz csapat szerepel a Forma-1-ben, abban az évben viszont, amikor Mansell világbajnok lett (1992), 16 csapat küzdött a helyezésekért. Még azért is küzdeni kellett, hogy valaki kvalifikálni tudja magát a versenyekre, Mansell szerint most is valami ilyesmire lenne szükség.

“26 autót szeretnénk a rajtrácson látni” – mondta Mansell. “Rengeteg tehetséges versenyző áll lehetőség nélkül, és nem tudnak sehova se menni. Régebben voltak sérülések, és voltak, akik azonnal beugrottak.”

“Minden évben vérfrissítésen esett át a mezőny, de voltak is autók, amelyek felszívták a versenyzőket. Az FIA hihetetlen munkát végzett a biztonsággal, a gyártókkal szorosan együttműködve biztonságosabbá tették az autókat. A kevés autóval együtt ez azonban oda vezetett, hogy azok a tehetségek, akik várnak az áttörésre, soha nem kapják meg a lehetőséget.”