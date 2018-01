Kimi Räikkönen idén 8. ferraris, 17. és talán egyben utolsó Forma-1-es idényét kezdi. A 2007-es világbajnok most megmutatta, milyen bukósisak-festéssel vág neki az évnek – láss csodát, a finn veterán újított is, a festésen a megszokott piros-fehér-fekete összeállítás mellett megjelent a kék szín is.

Kimi öniróniával egy korábbi, a bukósisakokat illető igen tömör nyilatkozatára utalva így kommentálta az Instagramon megosztott grafikát: “Ez védi a fejemet 2018-ban.”