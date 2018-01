Mióta Kimi Räikkönen aktívan használja a közösségi médiát, egyre többet tudunk meg a finn hétköznapjairól. Legutóbb láthattuk, hogy személyi edzőjével készül a következő idényre, illetve jég-gokarttal a test-test elleni csatákat is szimulálta. Van azonban valami, amire nagyon nehéz felkészülni, a Forma-1-es autókban a pilóta fejét érő gyorsulási erőkre.

A nyak érintett izmai ugyanis a hétköznapokon egyáltalán nem kapnak ehhez fogható terhelést. Van azonban megoldás, mégpedig a képen is láthatók szerkezet – illetve társai. Ebben a pilóták tréningezhetik a nyakizmokat, ahogy most Räikkönen is tette.



Ilyen egy a pilótáknak kitalált komplett nyakedzése: