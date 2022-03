Aprópénzért vehetsz legendás luxusórát

Disrupting the industry, magyarul kb. az iparág felforgatása, megrengetése: néha mindenféle tartalom, eredeti ötlet nélküli startupok, piacra betörni kívánó márkák végtelenül elkoptatott szlogenje ez.

A karórapiacon is ezzel operálnak a valójában olcsó, gagyi, párdolláros kínai karórákat átbrandelő, majd azokat 15-20-szoros áron,„megengedhető luxusként” kínáló márkák (Daniel Wellington, MVMT és a közösségi médiás hirdetésekben, fizetett influenszeri ajánlókban néhány hetente felbukkanó másolóik), ám most két svájci óriás, a színes, bohém műanyag kvarcóráiról ismert Swatch, valamint a luxusórák egyik legnagyobb neve, az Omega húzott olyat, ami tényleg mindenkit meglepett.

Az Omega Speedmaster a karórák egyik ikonja, az 1950-es évek vége óta gyártott, azóta természetesen folyamatosan fejlesztett, finomított kronográf nyerő, messziről felismerhető dizájnja mellett annak is köszönheti legendás státuszát, hogy az amerikai űrhajósok előszeretettel viselték annak idején a Mercury, a Gemini és végül az Apollo-program során. Az Apollo 11 fedélzetén a parancsnok Neil Armstrong is ilyet viselt, ám a Hold felszínére Buzz Aldrin vitte elsőként.

Folytathatnánk még, de a lényeg világos: igazi űróráról van szó, és az űr témájára épít a csütörtök délután bejelentett új kollekció is. Az egy konszernhez tartozó két márka együttműködésében a Swatch 42 mm-es „biokerámia” tokban, kvarc szerkezettel „koppintotta le” a legendás Speedmastert, amelyet így a 2 millió forint feletti belépőár helyett mindössze 260 dollárért, azaz még a mai árfolyamon is bő 90 ezer forintért vehet meg a nagyközönség.

Az eredeti és az egyik Moonswatch

Ugyan az eredeti Speedmasterből is van számos kivitel, olyanok eddig nem készültek, mint a „Moonswatch” szériában, hiszen a Swatch most a Naprendszer tagjai által ihletett modelleket készített. Összesen 11 óra van a sorozatban, a Nap, a Merkúr, a Vénusz, a Föld, a Hold, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz, sőt, még a Pluto is kapott egy-egy órát a rájuk jellemző színekkel, dekormegoldásokkal, bónuszként pedig a hátlapon a hagyományos elemfedelet a NASA által az adott égitestről készített fotóval díszített panelre cserélték.

Az órakedvelők egy része kitörő örömmel fogadta a tömegek számára elérhető Speedmastert, míg az elitistább hozzáállásúak értetlenül nézik, miért ment bele ilyenbe az Omega. Hogy az együttműködésnek lesz-e folytatása, esetleg más luxusmárkák is megkockáztatnak-e hasonlót, még a jövő zenéje.

Az Omega x Swatch Moonswatch széria szombaton, azaz holnap kerül a piacra, igaz, van egy kis bibi: az órákat csak bizonyos Swatch-butikokban értékesítik majd, Magyarországra – egyelőre – nem jut belőlük. A várhatóan nagy érdeklődésre való tekintettel és a nyerészkedés letörésére fejenként csak két példányt vehet egy-egy vásárló.