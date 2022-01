Furcsa módon próbálja növelni teheneinek tejhozamát egy török farmer. Izzet Koçak és családja harmadik generációs állattartók, és mindig is sikeresek voltak a szakmájukban, ugyanis követték az új trendeket, a lehető legmodernebb technológiával álltak a farmerkedéshez.

Ki tudja, lehet, hogy most is ők lesznek az úttörők, mindenesetre mai szemmel még igen furcsán áll a jószágokon a VR-szemüveg. A török farmer szerint az eszközök segítségével elhitetik a tehenekkel a hűvös időben is, hogy ők épp a szabadban legelhetik a legzöldebb növényeket, és nem bezárva kell enniük a száraz takarmányt.

Mindez azért lesz jó, mert így a tehenek több tejet is adnak. “Átlagosan 22 liter tejet kapunk a teheneinktől. Két állat azonban VR-szemüveget hord, egész nap a zöld tájat nézik, a tejtermelésük pedig 27 literre nőtt” – számolt be a friss eredményekről a gazda, aki korábban nyugtató zenéket is játszott a négylábúaknak hasonló céllal.

Látva a tejhozam növekedését, illetve a felfedezni vélt minőségi javulást is, a Koçak-család további 10 VR-szemüveg vásárlását tervezi. Ha a trend a többi tehén esetében is meglátszik majd, nem lesz megállás, és mind a 180 tehén virtuális legelőkön töltheti mindennapjait.