A portfóliót már korábban bővítették azzal, hogy beléptek az ingatlanpiacra , ám szemben a korábbi tervekkel, a jelenlegi elképzeléseknek már látni a végét is. 2022-ben ugyanis kulcsrakész lehet a Sylvan Rock, mely egy nem túl futurisztikus, mégis előremutató luxusingatlan lesz New York közelében, a Hudson folyó völgyében.

Az autógyártás mellett igen változatossá vált az utóbbi időben az Aston Martin tevékenysége: a brit márka beszállt a szimulátorüzletbe – ez talán még közel is áll eredeti tevékenységükhöz, de a whiskykészítés – igen, ilyen is történt – már kevésbé.

A 7,7 millió dollárból (2,36 milliárd forintból) felépülő villa 22 hektárnyi földön terül el, a főépület pedig 555 négyzetméternyi életteret kínál. A négy háló- és fürdőszobás, a fekete szín által dominált épület mellett egy háromhelyes garázs is helyet kapott, melyre tökéletes kilátás nyílik a hatalmas ablakokon keresztül. A luxus nem is lenne teljes egy hatalmas medence nélkül, melyhez egy kisebb épület is tartozik.

Az érkező látogatók három kisebb vendégházban szállásolhatók el, a gyerekek pedig biztosan jól szórakoznak majd a fák lombjai között épült faházban.