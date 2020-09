Az utóbbi időben több, az autózástól eltérő területen is találkozhatunk az Aston Martin nevével. A nem is olyan régen még a whiskykészítéssel kacérkodó autógyártó most a virtuális száguldás szerelmeseinek kedvez új szimulátorával, mely az AMR-C01 nevet viseli.

A képre kattintva galéria nyílik

A fejlesztőknek – élükön Darren Turner professzionális autóversenyzővel – nem titkoltan az volt a célja, hogy a felhasználó a karbonszálas monocoque-ba beülve úgy érezze, mintha az Aston Martin Valkyrie-ba ülne be. Turner neve garancia a kiváló szimulátoros élményre: korábban a McLaren Forma-1-es csapatának tesztrészlegét erősítette, de a Le Mans-i 24 órás autóversenyen a GT-kategóriákban háromszor is győzelmet aratott. Ha mindez nem lenne elég, van egy szimulátorépítő cége: gyakorlatilag ők készítik az AMR-C01-eseket, az Aston Martin pedig a nevét adja hozzá.