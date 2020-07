A koronavírus-járvány miatt online hirdették ki nemrégiben, hogy melyik pincészet nyerte el a világ legjobbjának járó címet. A második alkalommal meghirdetett versenyt ugyanaz a pincészet nyerte, mint a 2019-es kiírást. Az argentin Zuccardi Valle de Uco az Andok lábánál fekszik, és már 1963 óta készítenek borokat.

A szavazáson több mint 500 borszakértő adta le a voksát. Hogy a megmérettetés reprezentatív legyen, a világot 18 földrajzi régióra osztották, és minden helyről 36 szakértő szavazhatott, ám az argentin pincészet így is megőrizte elsőségét. Dél-Amerika idén is tarolt a versenyen, az ötvenes lista első húsz helyére öt pincészet is befért. A legjobb európai jelölt egy osztrák borászat lett, akik a tavaly 19. hely után idén harmadikak lettek. A Duna völgyében található Domäne Wachau világörökségi helyszínen található, a barokk kastély melletti tőkékről szüretelt szőlőből kiváló fehérborok készülnek.

2019-ben kissé alulteljesítettek az olyan klasszikus borvidékek, mint a francia és az olasz, az idei szavazáson azonban javult a helyzet: mindkét ország egy-egy pincészete. A teljes lista ide kattintva megtekinthető.