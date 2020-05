Elon Musk kisebbfajta ámokfutásba kezdett a hétvégén a Twitteren. Pénteki bejegyzése, miszerint a Tesla részvényei túl sokba kerülnek, akkora vihart indított a tőzsdéken, hogy azt személyes vagyona is bánta: a becslések szerint neki 8, a Teslának pedig összesen 14 milliárd dollárjába került a főnök 33 karaktere.

Tesla stock price is too high imo

Ámokfutása tovább folytatódott: aznap legnépszerűbb bejegyzésében azt írta, hogy eladja szinte minden vagyontárgyát, még háza sem lesz.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.

— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020