Ahogy a Vezessen is számos alkalommal írtunk már róla, az USA-ban több államban, nagyvárosban működnek különböző robottaxis szolgáltatások.

Általában az önvezető autók bénázásairól, hibáiról szólnak a hírek, ám most arra is rávilágított valaki, hogy az utasok sem szentek. Egy amerikai techújságíró, Sawyer Merritt nemrégiben összegyűjtötte, mennyibe is kerül, ha a kuncsaft összekoszolja az autót.

A texasi Austinban futó Tesla Model Y robottaxik összekoszolásáért a Tesla tisztítási különdíjat számláz ki az utasoknak. A „mérsékelt” szennyezésért, mint például az étal-ital elszórása-kilöttyintése, egyéb apró foltok, 50 dollár (16 500 Ft) a díj, míg a „súlyos” kategóriába sorolt szennyezésekért – mint például a hányás, egyéb ürítés – ennek háromszorosát, azaz 150 dollárt (50 000 Ft) követelnek. Bár az autóban való dohányzás nem hagy látható nyomot, ilyen esetben szintén a magasabb tisztítási pótdíjat számlázzák.

Az utast üzenetben értesítik, aki a Tesla ügyfélszolgálatán reagálhat, ha nem érzi jogosnak a pótlékfizetést.

Az egyelőre legelterjedtebb Waymo autóinak összekoszolása – ha az utas maga jelenti a problémát – 50 dollárral úszható meg, ha nem szól az általa okozott szennyezésről, első 100 dollár (33 000 Ft) a tisztítási díj, ugyanennyi a dohányzási, vape-elési pótdíj is.

A Google robottaxis szolgáltatásánál ugyanakkor nem szívlelik a „bűnismétlőket”, az újbóli szennyezési esetek után már a tisztítás teljes díját követelhetik az utastól, ami messze meghaladhatja a 100 vagy akár a Tesla-féle 150 dolláros pótdíjat is, de akár a Waymo-fiók felfüggesztését, letiltását is maga után vonhatja.

Természetesen itthon sem ússza meg egy utas, ha egy taxiban hányásig fajul a helyzet. Bár hivatalos árlistáról nem tudunk, itthon is 30-40 ezer forintos összeget hallani az autó takarítása miatt pluszköltségek kapcsán.