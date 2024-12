Folyamatosan megújuló tartalmak, tárgyak, termékek és kapcsolatok: változás állandó, és a társadalom minden dimenzióját érinti, megállítani jóformán lehetetlen – amit azonban megtehetünk, hogy behódolás helyett olyan módokon alkalmazkodunk hozzá, amiből mi magunk értékesebben, tartalmasabban, testileg és lelkileg egészségesebben emelkedünk ki, vélik a Toyotánál.

A megoldás a rendelkezésre álló lehetőségek és technológiák átgondolt, fenntartható, emberközpontú felhasználása, ezért a japán óriás elhatározta, hogy megalkotja az e-kollekciót: olyan tárgyak és szolgáltatások gyűjteményét, amelyek nem is napjaink, hanem a közeljövő ma még csak sejthető kérdéseire ajánlanak nem kevésbé konvencionális választ.

A lényeg a teljes körű funkcionalitás, és az egyenlő elérhetőség – összhangban azokkal az alapelvekkel, amelyek a Toyota mobilitási programját is vezérlik. A vállalat most az e-kollekció első hat darabját mutatta be, a teljes gyűjteményt egy hét múlva teszik elérhetővé.

ThinkTent

Azok, akik a távolból végzik munkájukat, de az otthoni munkahely nem inspirálja őket eléggé, a gondolkodósátorban találhatják meg a megoldást. Egy kívül kompakt, belül tágas élettér, amely egyszerre elegáns és kecses, mégis robusztus. A napelemekkel táplált mobil iroda bárhol felállítható, ahol utolér bennünket az ihlet. Mondani sem kell, hogy a ThinkTent környezetbarát és többcélú, így elsődleges szerepén túl is találhatunk neki felhasználási lehetőségeket.

ChirpM8

Magányos emberek gyakran találnak társra és támaszra egy kisállatban, ám nem mindenkinek van lehetősége arra, hogy kutyát, macskát vagy madarat tartson otthonában, vagy tartósan gondoskodjon kis kedvencéről. A Toyota ChirpM8 az első olyan digitális kisállat, amely aktívan ügyel gazdája mentális egészségére. Nemcsak szórakoztatja a gazdát, de interakciót is kezdeményez vele, a nagyváros nyomasztó egyhangúságot madárcsicsergéssel oldja.

AdjusTable

Humoros angol szóvicc a név, amely egy állítható asztalt ígér, az AdjusTable azonban ennél sokkal több: moduláris, kihúzható szerkezetének köszönhetően magassága, mérete és alakja is módosítható. Az égbe szökő lakásárak mellett minden négyzetméter szó szerint kincset ér, ezzel az asztallal pedig rengeteg helyet takaríthatunk meg, hiszen lehet mellette vacsorázni vagy beszélgetni, dolgozhatnak rajta felnőttek és gyerekek – az otthonunkban lévő számtalan asztal mindegyikét képes önmagában kiváltani.

DualGuitar

Az elektromos gitár áramot fogyaszt – a DualGuitar ellenben termeli azt! Minden pengetés, minden akkord vagy szóló zöld energiát állít elő a gitárba beépített, fejlett (egyelőre meg nem nevezett) technológia segítségével, így a jövőben szó szerint a zene segítségével működtethetjük otthonunkat – a muzsika válhat a mindennapi élet alapkövévé!

AWD Sneakers

Összkerékhajtású edzőcipő?! Természetesen nem, de a Toyota AWD Sneakers ugyanúgy minden terepen, minden évszakban helyt áll, mint a márka terepjárói. Akár túrázni indulunk, vagy a buszt próbáljuk utolérni, városban vagy hegyen törünk úti célunk felé, a Toyota cipői nem csúsznak meg, stabilan tartják a lábat, és kényelmesek – magyarul, nem engedik, hogy bármi közénk és céljaink közé álljon.

Notification Nails

Az okosóra és az okosgyűrű után eljött az ideje az okoskörömnek. A Toyota elképzelései szerint a körömvégek színük változásával jelezhetik gazdájuknak, ha üzenetet kaptak – minden üzenettípust más szín jelöl, így tudhatjuk, hogy melyek azok az értesítések, amelyeket későbbre halaszthatunk, és melyek, amik miatt érdemes gyorsan előkapnunk a telefonunkat. Ez persze, ahogy a többi megoldás is, feltételezi, hogy a felhasználó maga is igényli a változást, ki akar szakadni az őt elégedetlenséggel eltöltő helyzetből. A változáshoz vezető legelső lépés ugyanis ez a felismerés, a személyes döntés – a Toyota e-kollekció darabjai pedig segíthetnek abban, hogy élhetőbbé, személyesebbé tegyük életünket.