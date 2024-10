Kína határozott szándéka, hogy a legnagyobb űrhatalmakhoz – a távol-keleti óriás persze a Egyesült Államok és a Szovjeutunió/Oroszország mellett így is az egyetlen, amely önerőből juttatott embert az űrbe, tart fenn űrállomást és sikeresen küldött szondákat a Holdra –, ráadásul a tudományos kutatás mellett gazdasági és katonai célja is vannak ezen a téren.

Az ország olyan komolyan veszi az űrprogramját, hogy 2023-ban már tajkonautákat (az űrhajósok kínai neve) küldenének a Hold felszínére, az ehhez tervezett szkafandert pedig be is mutatták hétfőn egy csungkingi műszaki fórumon.

A Holdat célzó Mengcsou („Álomhajó”) űrhajó, még pontosabban a Lanjüe leszállóegység utasai a képeken is látható fehér-piros szkafandert viselik majd, melyet konkrétan az égi kísérőnk felszínén uralkodó extrém viszonyokhoz terveztek.

Az űrruha ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknek – nappal +120, éjjel -170 Celsius-fok is lehet –, a sugárzásnak, emellett kellően hajlékony, kényelmes lesz, hogy ne akadályozza az űrhajósok mozgását – utóbbit lehajlással, létramászással is demonstrálták a bemutatón. A szkafanderbe a létfenntartó rendszeren túl két kamerát is beépítenek – egyet közeli, egyet távoli felvételek rögzítésére –, valamint szintén része lesz egy komputerkonzol is.

A bemutatón hangsúlyozták, hogy az új űrruha dizájnjánál szempont volt az elegancia és az erő érzékeltetése, a szkafander halványan a tradicionális kínai páncélzatokat idézi.

Az Egyesült Államok az Artemis-program keretében jelen állás szerint 2026-ban szeretne visszatérni a Holdra, ám a Space X-féle Starship űrhajó problémái miatt ez valószínűleg csúszni fog.