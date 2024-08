Az évtized végén befejezi működését a Nemzetközi Űrállomás (ISS), a már most is negyed százada szolgáló űreszközt darabjaira bontva lökik majd az atmoszférába, hogy a Csendes-óceán legelhagyatottabb része felett elégjenek. Egyelőre nem világos, mi is váltja majd az ISS-t, de több űrügynökség és cég is dolgozik a lehetséges utódokon, köztük például a NASA-val együttműködő Blue Origin és Sierra Space párosa.

Az Orbital Reef (kb. keringő szirt) névre hallgató koncepciójuk – ha megvalósul – kereskedelmi űrállomás lehet, ahová nemzeti űrügynökségek, magáncégek küldhetik embereiket, kísérleteiket, természetesen jó pénzért.

A 400 km-es, azaz alacsony föld körüli pályán (Low Earth Orbit, LOE) keringő Orbital Reef a tervek szerint 830 köbméternyi teret kínál majd, a „nagy durranás” pedig az, hogy ennek jelentős része egy felfújható modulban (nyitóképünkön) lenne.

A Large Inflatable Flexible Environment (LIFE – nagy felfújható rugalmas környezet) több rétegből áll össze: kívülről a NASA űrhajósainak űrruháinál használt Vectran nevű, extra erős szövet, alatta egy ütközőzónaként funkcionáló műanyagréteg, belül pedig poliuretánból készült réteg adná ki a teljes héjat – felfújás után a különböző rétegek összenyomódva egyetlen szilárd, nagyon ellenálló falat alkotnak.

Szükség is van a strapabírásra, hiszen az odakinti űr vákuumával szemben odabent emberi jelenlétre alkalmas atmoszférát kell fenntartani. A LIFE moduljának első, kisebb, 1:3-as méretarányú kísérleti változatát még 2022-ben tesztelték, az 192 psi (13,2 bar) belső nyomásnál adta meg magát, amivel az előzetes 182,4 psi-s becslést is felülmúlta.

Tavaly már valós méretű változaton is elvégezték a destruktív nyomáspróbát, majd a közelmúltban ismételtek az egyesült államokbeli, alabamai Marshall Űrrepülési Központban. A nagyobb, 1:1-es méretű tesztpéldány már jelentősen kisebb értéknél, 74 psi-nél (5,1 bar) fecnikre robbant, de ne feledjük, a Földön a tengerszinti nyomás nagyjából 1 bar, és az ISS fedélzetén is ilyen nyomást tartanak fenn. Az igen látványos robbanás ellenére tehát ragyogó siker volt a kísérlet.

Az eredeti tervek szerint 2027-ben küldték volna az űrbe az Orbital Reefet, de jelen állás szerint – sok egyéb tényező miatt – ez szinte biztosan nem lesz tartható Akárhogy is, ha végül sikeresen vizsgázik majd a felfújható modul az űrben, az új fejezetet nyithat világűrbeli „építkezés” terén. A Sierra Space egyébként égitestek felszínén – elsősorban a Holdon, később talán a Marson – bevethető LIFE-modulokban is gondolkodik.