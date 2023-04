Ilyen lehet az új földön kívüli lakóhely

A Nemzetközi Űrállomás (ISS) első moduljai 1998-ban kerültek Föld körüli pályára, 2000 novembere óta tevékenykednek rajta különböző nemzetek űrhajósai, kutatói. Élettartamát 15 évre tervezték, ezt már bőven meghaladta, az évtized végére minden bizonnyal végleg el is búcsúztatják majd.

A brit-francia-német repülőgépgyártó óriás, az Airbus dolgozik a maga utódjelöltjén: a LOOP moduláris, többcélú, hosszú távú küldetésekre szánt állomás lehet, mely elsőként alacsony Föld körüli pályán, de később Hold, majd akár a Mars körül is bevethető lenne. Ennek látványterveit néhány napja mutatták meg.

A 8 méteres átmérőjű LOOP-ot az új generációs szupernehéz (super heavy) rakétarendszerekhez tervezik úgy hogy a modul egyben, egy kilövéssel az űrbe juttatható, és „rögtön költözhető” legyen.

Ez az átmérő és a három – központi alagút által összekötött – fedélzet/szint példátlanul tágas belsőt ígér. Az alapkoncepció szerint egy a LOOP egy lakószintből, egy laborszintből és egy, centrifugaszintből állna – utóbbin „mesterséges gravitációt” lehetne létrehozni az űrhajósok egészsége és egyes, azt igénylő kísérletek kedvéért.

A LOOP négyfős állandó legénységnek nyújthatna helyet, de ideiglenesen akár 8 fő is elférne rajta.

Az Airbus modulja minden aktuálisan használatban lévő űrhajóval kompatibilis lenne a dokkolás szempontjából, ráadásul a megrendelő igényeinek megfelelően lehetne kialakítani a fedélzeteket, akár teljesen üres, utólag felszerelhető szintet is lehetne kérni. A LOOP-ok természetesen egymással is összekapcsolhatók lennének, több modulból nagyobb űrállomást is létre lehetne hozni.